Maaşlara düzenleme! Bakan Vedat Bilgin'den EYT, emekli maaş, 3600 ek gösterge açıklaması tarihi de duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik açıklamalar geldi. Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarını bitirdiklerini açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca, “Ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var” dedi.

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı” Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan ve pek çok öğrenci de katıldı.

Burada konuşma yapan ve Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık. Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur. Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız.

Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.

Bunlardan birisi 3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.