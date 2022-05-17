Atatürk Havalimanı'nda saç ekim ve güzellik merkezi iddiası! Pandemi bitti hastane boş kaldı

Atatürk Havalimanı'nda yapılan Sahra Hastanesi'nin pandeminin bitişiyle boş kalmasından sonra ne yapılacağı merak konusuydu. İddialara göre havalimanına saç ekim merkezinin yapılacağı iddia ediliyor.

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Atatürk Havalimanı’na ilişkin tartışmalar devam ederken, iki pistin kırılarak 2 milyar TL’ye yapılan sahra hastanesinin akıbeti merak konusu oldu. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi salgın sürecinde inşa edildi. O dönemde muhalefetin oldukça gündemindeydi. 2 milyar TL kredi ile yaptırılan hastanenin salgının sona ermesiyle birlikte atıl kalacağını dillendiriliyordu. Bu durumda ise kamu zararının 4 milyar TL'yi bulacağına dikkat çekiliyordu. Salgın neredeyse bitti. Ancak sahra hastanesinin akıbetinin ne olduğu bilinmiyordu.

Hastanenin Arap turistlerin saç ekim merkezi olduğuna dair iddialar gündeme getirildi. Atatürk Havalimanı’nın yıkılarak yerine millet bahçesi kurulacağı tartışmalarının başladığı bugünlerde Halk Tv muhabiri Seyhan Avşar, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne giderek, hastanenin son durumuna baktı.

Öncelikle geçirdiğim koronavirüs sürecinde ben de bu hastanede tedavi gördüğüm için hastanenin ilk halini de iyi bilenlerden birisiyim. O dönem bahçesi vatandaşlarla dolu olan hastane yerine prefabriklerin dikili olduğu boş bir alan kalmış. Kimselerin olmadığı alan sadece hastane bahçesi de değil, hastanenin acil kısmı, görüntüleme kısmı, poliklinik kısmı ve danışma kısmında da kimsecikler yok. Yatan hasta ve yoğun bakım kısmında kaç kişinin olduğu ise hastane çalışanları tarafından sır gibi saklanıyor.

Salgın hastanesinde ‘güzellik’ kliniği Kafamdaki soruları sormak için hastane başhekimi ile görüşmek istedim. Ancak başhekim hastanede değilmiş, yardımcısı ise görüşmek istemedi. Basın biriminden bir yetkili hastane ile ilgili haber yapmak için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirtti. Aksi halde kaç yoğun bakım hastası olduğunu söylemelerinin mümkün olmadığını aktardı. Laf arasında, “Hastanenizde bir saç ekim merkezi açıldığına dair iddialar var. Bu doğru bu?” diye sorduk. Yetkili, “Şu an böyle bir merkezimiz yok. Ancak güzellik ve estetik çalışmaları yapacak bir birimin hazırlığı var” diyor.

‘Birkaç aydır sakin’

Yetkili ile görüşmemin ardından hastanede çalışan bir kaç kişi ile daha konuştum. Bir sağlık çalışanı, “Pandemi bitti. Aslında burası birkaç aydır böyle sessiz ve sakin. Pandemi sürecinde çok yoğunduk. Şimdi kimsecikler gelmiyor” diye konuştu.

Otobüste 5 yolcu

Hastane bahçesinde dolanırken polis mi güvenlik görevlisi mi olduğunu anlayamadığım üzerinde takım elbise bulunan bir şahsın ben nereye gidersem oraya gelmesi dikkatimi çekti. Bu nedenle hastane içindeki personelle görüşme yapmayı onları zor durumda bırakmamak adına yarıda kestim. Hastane bahçesinde yolcu bekleyen İBB otobüsüne geçtim. Koskoca otobüste 5 yolcu vardı. Nöbeti bitmiş sağlık çalışanları ve birkaç hasta. Hastalardan biri ile sohbet ettim. Dahiliye doktoruna geldiğini aktaran hasta, “Bağcılardan geldim. Kimse yoktu. Hızlıca muayene oldum. Ancak burası çok uzak” dedi.