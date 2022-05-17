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Azerbaycan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kafkasyalı'ya fahri diploma

Azerbaycan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kafkasyalı'ya fahri diploma

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin de paydaşı olduğu Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü bünyesinde Kazak şehrinde yapılan “Âşık Edebiyatı ve Yazılı Edebiyat” konulu Uluslararası İlmi Konferans sona erdi. Prof. Dr. Ali Kafkasyalı’ya Azerbaycan’ın millî şairi Samet Vurgun hakkında yaptığı çalışmalardan dolayı “Fahri Diploma” verildi.

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Konferansın Düzenleme Kurulu Heyetinde dikkat çekici isimler vardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın adı ilk sırada yer aldı.

Onun adını Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Cavid Gurbanov, Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Direktörü Akademik Muhtar Kâzımoğlu, Kazak Valisi Recep Babaşov takip etti.

Âşık Şemşir ve Samet Vurgun hatırasına yapılan konferansa Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ülkelerinden bilim adamları katıldı. Türkiye’den Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK katıldılar.

Kafkasyalı'ya fahri diploma verildi
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI’ya Azerbaycan’ın millî şairi Samet Vurgun hakkında yaptığı çalışmalardan dolayı “Fahri Diploma” verildi. Diplomayı konferansın kapanış programında Kazak Hayriyye Cemiyeti Başkanı İlham Pirmemmedov takdim etti.

Yapılan faaliyetler ve sunulan bildiriler kitap hâlinde yayımlanacak.

Ali KAFKASYALI Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adına Bakan, Vali ve rektöre günün anısına hediye verdib

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