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Çaya gelen zam sonrası market görevlisinin reyonları boşaltması görüntüleri olay oldu zabıta ceza kesti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

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Çay fiyatlarına % 43.7 zam geldiğini öğrenen Ankara'da bir market sahibinin, çaylara yeni fiyat etiketi yapıştırmak için raflardan çayları aceleyle indirdiği anlar kameralara yakalandı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.

Tepki topladı
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

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