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Ümraniye'de tır, elektrik direklerini ve bir ağacı devirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye'de tır, elektrik direklerini ve bir ağacı devirdi

Ümraniye'de sürücüsünün dikkatsizliği sebebiyle bir tır, cadde üzerinde bulunan elektrik direğini ve bir ağacı çarparak devirdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

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Kaza, Ümraniye'de Emek Mahallesi Ordu Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir elektrik şirketinden yük alan Mehmet Özcanlı yönetimindeki 81 DH 245 plakalı DAF markalı tır, şirket çıkışında bulunan caddedeki elektrik direğini ve bir ağacı çarparak devirdi. Kaza nedeniyle Ordu Caddesinin bir tarafı trafiğe kapatıldı. Kazada şans eseri kimse yara almadı.

“Kör nokta olduğu için fark edemedik”
Kaza yapan tırın şoförü Mehmet Özcanlı, “Yük yükledim dışarı çıkarken telefon direğine takıldı. Girerken bir sorun yoktu çıkarken tel aşağı sarkık olduğu için tırın dorsesine takıldı. Biz de direkleri kırmış olduk, 5 metre ilerledik bu şekilde. Kör nokta olduğu için fark edemedik” dedi.

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