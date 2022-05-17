Mesut Özil iddiası gündem oldu! Yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe'de gelecek oyunculara odaklanılmışken takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı. Mesut Özil takımdan ayrılıp Meksika ekibi Necaxa takımının yolunu tutacak.

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Fenerbaİsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda yabancı teknik direktör ile çalışacağız açıklamasından sonra görüşülen isimlerle son noktaya gelindi. Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen Kanarya'da tecrübeli çalıştırıcıya yıldızlardan oluşan bir kadro verilmek isteniyor.

Meksika ekibi Necaxa iddiası

Fenerbahçe bu transfer çalışmalarında büyük umutlarla transfer edilen yıldız bir isim ile yollarını ayırma noktasına geldi. Super Lider adlı sitede yer alan bilgiye göre Mesut Özil takımdan ayrılıp Meksika ekibi Necaxa takımının yolunu tutacak.

Gösterdiği performans ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Özil, Vitor Pereira ile sezona hızlı bir giriş yapmış fakat sonrasında performansını devam ettirememişti. Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra yerine göreve gelen İsmail Kartal ile de bir türlü çıkışa geçemeyen 10 numaralı futbolcu ile artık devam edilmeyeceği belirtildi.

Mesut Özil 2013/2014 sezonunda rekor bir bedelle Real Madrid'den İngiltere kulübü Arsenal'e transfer olmuştu. Premier Lig ekibinde de çalkantılı bir kariyer geçiren yıldız futbolcu 25 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.

Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerinde 37 maça çıkıp 9 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.