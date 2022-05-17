Ahmet Hakan'ın Atatürk Havalimanı yazısı olay! Atatürk adına alerji duyulması...

İSTANBUL Atatürk havalimanı tartışmasıyla ilgili Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı yazı gündeme oturdu. Yazıya tepki olduğu kadar destek de var. Ahmet Hakan parkın yapılmasına itirazları 'mantıksız' bulurken, tek bir konuda hak verdi. O da 'Atatürk ismine alerji duyulması'.

Abone ol

İSTANBUL Atatürk havalimanındaki pistlerin yıkımı ve millet parkı inşaatı büyük bir tartışma çıkardı. Hürriyet Gazetesi yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bugünkü yazısıyla tartışmalara katıldı. Ahmet Hakan, parka destek çıkarken bir tek noktada eleştirilere hak verdiğini söyledi. Sosyal medyada TT listesine giren yazısında "“Atatürk” ismine bir alerji duyulması beni de çok rahatsız eder, ediyor" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından bölümler:

“Keşke, İstanbul’a yapılan yeni havaalanına ‘Atatürk’ ismi verilseydi.”

Benim İstanbul’un havaalanları üzerine yürütülen tartışmada söyleyeceğim tek cümle budur. Bunun ötesinde yürütülen tartışmaya bir anlam veremiyorum.

İstanbul’a yapılan yeni havaalanı...

- İstanbul’un ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor mu? Karşılıyor.

- Yapıldıktan kısa bir süre sonra kâra geçti mi? Geçti.

- Dünyanın en önemli havaalanlarından biri olarak görülüyor mu? Görülüyor.

- Devlet bu havaalanından para kazanıyor mu? Kazanıyor.

Mesele nedir? Anlamış değilim.



Atatürk Havalimanı’na gelince... Artık iyice şehrin içinde kalan, kent trafiğini fazlasıyla zorlayan, İstanbul’a yetmeyen bu havaalanına neden “Asla dokunulmayacak kutsal bir mekân” muamelesi yapılıyor? Anlamış değilim.

Üstelik yerine... Beton dikilmeyecek. Rezidans yapılmayacak. TOKİ’ye verilmeyecek. Otel yapılmayacak. İnşaat yapılmayacak. Peki ne yapılacak? Koskocaman bir park yapılacak. Ağaçlandırılacak. İstanbul’un nefes alacağı harika bir park alanı çıkacak ortaya. Devasa bir parka kavuşacağız yani. Eğer Atatürk Havalimanı’na “kutsal mekân” muamelesi yapılmasının temel nedeni “Atatürk” isminden kaynaklanıyorsa... Bu devasa parka “Atatürk Parkı” ya da “Atatürk Millet Bahçesi” adı verilir ve sorun biter.

Park yapmak nasıl doğaya düşmanlık oluyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu tartışmayla ilgili olarak dün yaptığı paylaşımı okudum. Şöyle diyor: “Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var.” (...) Çok büyük bir alanı, ağaçlarla donatıp devasa bir parka dönüştürmek... Nasıl oluyor da doğaya ve kente düşmanlık yapmak oluyor? Canan Hanım şunu bir açıklasa da öğrensek.

Atatürk ismine alerji duyulması...

Atatürk’e düşmanlık yapmak meselesine gelince... “Atatürk” ismine bir alerji duyulması beni de çok rahatsız eder, ediyor.

Ama tek bir tesellim var: Bu olay, Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk konusunda bir duyarlılık, bir hassasiyet kazanmasına vesile olmuş oldu. Ki bu da öyle pek hafife alınacak bir şey değil.