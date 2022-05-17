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Cem Yılmaz’dan konuklarına Hepsiburada tavsiyesi

Cem Yılmaz’dan konuklarına Hepsiburada tavsiyesi

Türkiye’nin ‘En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası’ Hepsiburada’nın yeni reklam filmi yayında… Filmde Cem Yılmaz, Çinli ve Amerikalı misafirlerine “Hepsiburada’nın neden en çok tavsiye edilen marka olduğunu” bir şarkıyla anlatıyor.

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Türkiye’nin Hepsiburada’sı, yeni reklam filminde bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright’ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olduğunu Cem Yılmaz’ın eğlenceli senaryosuyla tüm Türkiye’ye duyuruyor. 

Cem Yılmaz’ın başrolünde oynayıp, yönetmen koltuğunda oturduğu reklam filminin senaryosu, Cem Yılmaz’ın konuklarına bir şarkıyla Hepsiburada’yı ‘tavsiye etmesi’ üzerine kurgulandı. Reklam filmi, Amerikalı ve Çinli misafiriyle yemek yiyen ünlü komedyene yöneltilen “Hepsiburada’yı çok seviyorsunuz, neden?” sorusuyla başlıyor. Bu soruya Çince verdiği “Çince nasıl söyleneceğini bilmiyorum” yanıtının ardından bir şarkı ile cevap vermek isteyen komedyen, ünlü şarkı ‘Cancion Del Mariachi’nin Hepsiburada’ya özel uyarlamasını seslendiriyor. 

Cem Yılmaz’ın Hepsiburada’nın en önemli farkının ‘güven’ olduğunun altını çizdiği, ‘Yarın Kapında’ ve ‘Kapında İade’ gibi hayatları kolaylaştıran Hepsiburada hizmetlerine dikkat çekerek misafirlerine de Hepsiburada’yı tavsiye ettiği şarkıya, sonunda misafirler ve restorandakiler de eşlik ediyor. Marka mesajlarını eğlenceli performansıyla aktaran reklam filminde, Cem Yılmaz “Hepsi burada başlar” diyor ve ‘Türkiye’nin en çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası’ olduğunu tüm Türkiye’ye duyuruyor. 


Künye: 

Yönetmen - Cem Yılmaz 

İdari yapımcı - Öner Faruk Işık 

Uygulayıcı yapımcı - Onur Çakır

Görüntü Yönetmeni - Yağız Yavru

Yapım Amiri - Hasan Gündüz

Yardımcı Yönetmen - Murat Dündar 

Sanat Yönetmeni - Burak Yıldırım 

Kostüm - Baran Uğurlu

Saç - Yaşar Ertem

Makyaj - Emre Aki

Işık Şefi - Kadir Yazıcı 

Set Amiri - Adnan Aydın

Şarkı: CANCION DEL MARIACHI, Cesar Rosas, BMG Bumblebee c/o Zeplin Edisyon

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=A0rMYlXrEQk

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