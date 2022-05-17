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Trafik sigortası primlerine yeni tarife! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafik sigortası primlerine yeni tarife! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak

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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı. Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

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