5 bin yıllık bebek iskeletinin olduğu küp mezar ziyaretçilerin ilgisini çekti
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan, içerisinde bebek iskeletinin bulunduğu 5 bin yıllık küp mezar görücüye çıktı.
Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nde 1961'den bu yana İtalya'dan Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından yürütülen kazılarda çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanında 1980 yılında bulunarak gün ışığına çıkarılan, içerisinde bebek iskeletinin bulunduğu 5 bin yıllık küp mezar, Malatya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Malatya Müze Müdürü Samet Erol, AA muhabirine, 1970'ten günümüze kadar hizmet veren müzede yaklaşık 20 bin eserin bulunduğunu söyledi. Arslantepe Höyüğü ve Karakaya Baraj kurtarma kazılarında elde edilen eserlerin müzede sergilendiğini anlatan Erol, müzenin Malatya, Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli eserleri bünyesinde barındırdığını ifade etti.
Erol, Malatya'nın tarihiyle ve höyükleriyle ön plana çıkan bir kent olduğunu, geçen yıl Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasının dünya çapında bir etki yarattığını dile getirdi. 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü öncesi küp mezarı ilk kez görücüye çıkarttıklarını kaydeden Erol, "Bu doğrultuda Arslantepe Höyüğü'nü ön plana çıkarmak adına müzemizin vitrinlerini ara ara yenileyerek yeni eserleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.
Erol, Malatya'nın tarihiyle ve höyükleriyle ön plana çıkan bir kent olduğunu, geçen yıl Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasının dünya çapında bir etki yarattığını dile getirdi.