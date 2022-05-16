5 bin yıllık bebek iskeletinin olduğu küp mezar ziyaretçilerin ilgisini çekti

Erol, Malatya'nın tarihiyle ve höyükleriyle ön plana çıkan bir kent olduğunu, geçen yıl Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasının dünya çapında bir etki yarattığını dile getirdi. 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü öncesi küp mezarı ilk kez görücüye çıkarttıklarını kaydeden Erol, "Bu doğrultuda Arslantepe Höyüğü'nü ön plana çıkarmak adına müzemizin vitrinlerini ara ara yenileyerek yeni eserleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.