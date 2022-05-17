CHP lideri Kılıçdaroğlu noktayı koydu: Kararı tanımıyoruz Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT ziyaretinden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına, Atatürk Havalimanı tartışmalarından ekonomiye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

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Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onadı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İl başkanımızın siyasi yasak kararını tanımıyoruz, mahkemeyi de tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta. " ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Ak Parti'nin yaptığı bir şeker, gübre fabrikası gösterin. Sorun bunu. Hangi fabrikayı yaptılar? Türkiye Cumhuriyeti devletini borç batağı ile karşı karşıya getirdiler. Şuanda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlarının yüzde 67'si döviz ve altın. Her kur arttığında hem borcun hem faizin artıyor. 2022'nin başında borç stoku 2 trilyon 747 milyar TL idi. 2022'nin ilk üç ayında döviz arttı altın yükseldi Türk Lirası eridi 3 trilyon 19 milyara çıktı.

Canan Kaftancıoğlu kararı

-Canan Hanım'ı mahkum ettiler bir de siyasi yasak getirdiler. Demokrasi herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği ortamı yaratmaktır. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler seçilmiş mahkemeler, hakimler, o mahkemelerde görev yapan hakimler unutmasın bu ülkeye demokrasiyi özgürlüğü size rağmen getireceğiz.

-Türkiye'de fiilen yasa dışı işlemler yapılıyor. Milletimiz şunu unutmasın bir adaletsizlik kabul edildiğinde her yerde adaletsizliğin binlercesi türer. Adaletsizlik karşısında susmayacağız. Siyasi yasaklar, adaletsiz düzen, zorbalıklar birimize yapıldığında hepimiz için kapı açılır. Adaletsizlik Kovid gibidir.

İl başkanımızın siyasi yasak kararını tanımıyoruz, mahkemeyi de tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta.

SADAT ziyareti

-Arkadaşlarımızla bir kurumun önüne gittik. Kar amaçlı bu şirket. Kurucusu Erdoğan'ın eski danışmanı emekli general. Kar amaçlı şirketin yöneticisi devletin en hassas konularının tartışıldığı masada. Bir danışman, ordudan atılmış Erdoğan başdanışman olarak alıyor, devletin en hassas konularının tartışıldığı yerde oturuyor. Bunun danışmanlıkta ne işi var? Oraya gittik Engin Bey zile bastı. SADAT'ın görevi nedir bilgilenmek istiyoruz. İki kişi haber verelim dedi gelmediler. Bu kadar korkak yapı. Bu yapı bir de kendisine ideolojik zırh tanımlamış. Ben o kapıya neden gidiyorum? Bu ülkenin, bayrağının, vatanının mücadelesini veriyorum.

-Erdoğan'a da sormak isterim bunlar senin yanında hizalandılar. Sana ne danışmanlığı verdiler? Bir adamı getiriyorsun ordudan atılan adamı bunlar sana hangi aklı verdi? Sen bunları ne için kullandın? İstihbarat, bomba, terör diyor. Bunları niçin nerede kullandın? Sen kim olursan ol CHP'yi ve bireylerini korkutamazsın. Benzer tüm yapılara, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara milletimizin özgürlüklerini tehdit etme gafletinde bulunanlara sesleniyorum haddinizi bilin sizin karşısında dimdik duran ahlaklılar vardır. Karşınızda CHP vardır.

Atatürk Havalimanı açıklaması: Pistlere dokunma açık ve net söylüyorum

-Unutmayın bir psikolojik harbin ortasındayız. Bu kurumlar sarayla iş birliği yaparak birçok pozisyon yaratabilirler. O nedenle SADAT'a gittim. Dün akşam paylaştığım tweet vardı biliyorum rahatsız oldular en çok rahatsız olanlar paralarını yurt dışına kaçıranlar ve sıraya girenlerdir. O müteahhide sesleniyorum o makinelerini çekeceksin. Geliyoruz. Pistlere dokunma açık ve net söylüyorum. Kanal İstanbul gibi oraya birisi girerse ihaleye katılırsa göreceği vardır asla izin veremeyeceğiz. Sarayın ve o algı operasyonlarının aparatlarının üzerine gideceğiz. Yaptıklarınızı biliyoruz. Yemin olsun siz millete yenileceksiniz.