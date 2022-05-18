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Kadıköy Belediyesi merkezli rüşvet operasyonunda itirafçı olan 4 şüpheli zabıtaları suçladı

Kadıköy Belediyesi merkezli rüşvet operasyonunda itirafçı olan 4 şüpheli zabıtaları suçladı

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 şüpheliden itirafçı olan 4'ü, zabıtaları suçladı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 şüphelinin ifade işlemi devam ederken, şüphelilerden 4'ü itirafçı oldu.

Kimlik bilgileri gizli tutulan itirafçılardan birinin, "Bütün yasal izinleri olmasına rağmen zabıta memuru A.K'ye 5 bin lira para verdiğini, bu süre zarfında A.K'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik yaptığını" söylediği öğrenildi.

İkinci itirafçı ise "Zabıta memuru C.U'nun kendisine 'Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem." dediği belirtildi.

Üçüncü şüpheli, çalışanlarından birinin, zabıtaların inşaat alanına ceza keseceklerini söylemesi üzerine müteahhidin rüşvet parasını zabıta A.K'ye inşaat alanı içerisinde elden verdiğini gördüğünü iddia etti.

Dördüncü zanlı da Kadıköy zabıta memurlarının, iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız, dağıtırız, bu bölgeden izin almanız mümkün değil." diyerek tehdit ettiğini, bu nedenle R.E. isimli şahsın da 3 zabıtaya elden 500 ile bin lira arasında para verdiği beyanında bulundu.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti
Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesinde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı.

Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.​​​​​​​

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