Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Alakam yok demiştin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu SADAT tartışmasında kendisine yanıt vererek iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SADAT'ın kurucu isimlerinden Adnan Tanrıverdi ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak iddialarını yineledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında SADAT ile ilgili sözlerinden sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sürpriz ziyarette bulunarak hükümete suçlamalarda bulunduğu SADAT tartışmasına ilk kez değinerek kendisinin bu kurumla hiçbir bağının olmadığını söylemişti. Erdoğan bu tartışmayla Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının tehdit edilmeye çalışıldığını Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının masum bir gündem olmadığının altını çizmişti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım." dedi.