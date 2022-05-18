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Cahit Özkan'dan tartışmalar sonrası Ömer Çelik ile sürpriz paylaşım!

Cahit Özkan'dan tartışmalar sonrası Ömer Çelik ile sürpriz paylaşım!

AK Parti grup toplantısı sonrası tartışmaların odağındaki Cahit Özkan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tepki göstermesi üzerine görevden alınacağı iddiaları patlamıştı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, YouTube'da Armağan Çağlayan’ın Zor Ama Yine De Sor programına konuk olmuştu. Özkan'ın programdaki Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili "BAE baktı ki Türkiye’ye dayanmadan bölgesel ve küresel olarak menfaati dışında olaylar ortaya çıkıyor... Ve teslim oldu" sözlerinin ardından AK Parti'deki görevlerinden istifası istendiği iddia edilmişti. 

Cahit Özkan, AK Parti grup toplantısı sonrası sosyal medyadan Ömer Çelik'le yanyana olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" dedi. 

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