BIST 2.405
DOLAR 15,95
EURO 16,79
ALTIN 928,86
HABER /  MEDYA
ADV Ev, Arsa, Dükkan Ararken hepsiemlak'a Bakmak Lazım!

Mehmet Uçum'dan Barış Pehlivan'ın iddiasına cevap: Külliyen yalan

Mehmet Uçum'dan Barış Pehlivan'ın iddiasına cevap: Külliyen yalan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın "Osman Kavala davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" iddiasına "Külliyen yalan" yanıtını verdi. 

Abone ol

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Candan Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamada bulundu.

Uçum, Işık'ın, "Barış Pehlivan bir yazı yazdı, dedi ki ‘Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" sorusuna, söz konusu yazıya yanıt veren Uçum, "Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca, bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar" yanıtını verdi. 

Uçum, "Türkiye'de yargı Cumhuriyet tarihinin en bağımsız ve tarafsız pozisyonundadır" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gıda milliyetçiliği buğdaya da sıçradı Ülke sayısı 50'yi aştı
Gıda milliyetçiliği buğdaya da sıçradı Ülke sayısı 50'yi aştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım
CHP lideri Kılıçdaroğlu 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım
Erzurum'un Karayazı ilçesindeki terör operasyonunun görüntülerine ulaşıldı
Erzurum'un Karayazı ilçesindeki terör operasyonunun görüntülerine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin NATO oyunu resmen açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin NATO oyunu resmen açıkladı
Tonlarca ağırlıktaydı gürültü her yerden duyuldu! Yağ fabrikasında korkunç ölüm
Tonlarca ağırlıktaydı gürültü her yerden duyuldu! Yağ fabrikasında korkunç ölüm
AK Partili Hüseyin Çelik'ten bomba Aynur Doğan açıklaması: Erdoğan duygulanmıştı
AK Partili Hüseyin Çelik'ten bomba Aynur Doğan açıklaması: Erdoğan duygulanmıştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SADAT için ilk açıklama! Atatürk Havalimanı iddialarına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SADAT için ilk açıklama! Atatürk Havalimanı iddialarına cevap
Türkiye'nin işte NATO'dan talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan neden veto sinyali verdi
Türkiye'nin işte NATO'dan talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan neden veto sinyali verdi
Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu
Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu