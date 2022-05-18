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Afyonkarahisar'da evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu?

Afyonkarahisar’da evden kaçtığı düşünülen 13 yaşındaki kız, annesi ve polis tarafından bir otomobilin altında saklanırken bulundu.

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Kent merkezinde ikamet eden Şerife Dikici isimli bir kadının B.Ö. isimli 13 yaşındaki kız çocuğu kayboldu. Evden kaçtığı düşünülen kız çocuğunu aramak için anne her yerde çocuğunu aramaya başladı.

Sosyal medya platformlarından da paylaşılan çocuğun kayıp ilanı sonrası bir vatandaş kız çocuğunu Burmalı mahallesinde görerek polise ihbarda bulunup annesini de telefonla aradı.

Bunun üzerine anne polis ile birlikte kızını görülen yerde aramaya başladı ve kaçarken görülen 13 yaşındaki B.Ö., bir otomobilin altında saklanırken bulundu.

Polis tarafından alınan kız çocuğuna annesi "Sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım, neden kaçtın evden, neden bunu yapıyorsun?” diye tepki gösterdi.
Olayı gören görgü tanıkları da kız çocuğunun saklandığı otomobilin altından bulunduğu söylediler.

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