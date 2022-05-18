Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin NATO oyunu resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını açıklayarak "evet" diyemeyiz dedi. İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye geleceği açıklamalarına tekrardan "gelmesinler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında iknaya gelmek isteyenlere "Boşuna gelmesinler" sözünü tekrarladı ve "evet'" demeyeceklerini duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:



-Biz yıllarca terörle mücadele etmiş ülke olarak müttefiklerimizden beklentimiz hassasiyetlerimizi anlamalarıdır. Bizim hassasiyetlerimiz nelerdir? Terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı koruma hassasiyetimiz vardır. Hiçbir müttefikimiz saygı göstermediler. PKK saldırılarında hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğünü unutmadık. Sığınmacılara ev sahipliği yaptık. Batı ülkelerine yönelmediği sürece derdimizi paylaşanı görmedik. Bu süreci tahrik edenler NATO'daki müttefiklerimizdir.

-NATO'nun genişlemesi hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi oranında anlamlıdır. Hem PKK'ya destek vermek hem NATO'ya destek istemek tutarsızlıktır. Fransa'da yapılanlar Almanya'da yapılanlar bunları görmeyecek miyiz? İsveç'ten terörist istedik vermeyiz dediler

NATO bir güvenlik oluşumudur dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz.



-Bu yanlış bir kere yapıldı Yunanistan ile. NATO'dan çıkmışlardı biz evet dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.