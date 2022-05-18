Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin NATO oyunu resmen açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını açıklayarak "evet" diyemeyiz dedi. İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye geleceği açıklamalarına tekrardan "gelmesinler" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında iknaya gelmek isteyenlere "Boşuna gelmesinler" sözünü tekrarladı ve "evet'" demeyeceklerini duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
-Biz yıllarca terörle mücadele etmiş ülke olarak müttefiklerimizden beklentimiz hassasiyetlerimizi anlamalarıdır. Bizim hassasiyetlerimiz nelerdir? Terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı koruma hassasiyetimiz vardır. Hiçbir müttefikimiz saygı göstermediler. PKK saldırılarında hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğünü unutmadık. Sığınmacılara ev sahipliği yaptık. Batı ülkelerine yönelmediği sürece derdimizi paylaşanı görmedik. Bu süreci tahrik edenler NATO'daki müttefiklerimizdir.
-NATO'nun genişlemesi hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi oranında anlamlıdır. Hem PKK'ya destek vermek hem NATO'ya destek istemek tutarsızlıktır. Fransa'da yapılanlar Almanya'da yapılanlar bunları görmeyecek miyiz? İsveç'ten terörist istedik vermeyiz dediler
NATO bir güvenlik oluşumudur dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz.
-Bu yanlış bir kere yapıldı Yunanistan ile. NATO'dan çıkmışlardı biz evet dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.
İsveç ve Finlandiya resmi başvuruyu yaptı
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı,
Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."
Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.
'Fikir birliği bulacağız' demişti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili dile getirdiği endişeleri üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim. Türkiye ile üyelik meselesinde nasıl hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim" dedi.