AK Partili Hüseyin Çelik'ten bomba Aynur Doğan açıklaması: Erdoğan duygulanmıştı

KOCAELİ DERİNCE Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini engellemesi gündeme oturdu. AK Partili eski vekil ve bakan Hüseyin Çelik'ten bomba bir paylaşım geldi. Hüseyin Çelik çözüm sürecinde Aynur Doğan konserini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini hatırlattı. Mahallesinin verdiği tepkiyi de kınadı.

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Sanatçı Aynur Doğan’ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AK Partili Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Derince Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Aynur Doğan'ın konserinin iptali gündeme oturdu. Tartışmalara Van ve Gaziantep eski milletvekili, Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik bomba paylaşımlarla katıldı. Hüseyin Çelik çözüm sürecini hatırlatıp şunları yazdı:

1- “Dolmabahçe Buluşmaları” kapsamında, 20 Şubat 2010’da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan’a da iltifat etti.

Erdoğan dinleyince duygulanmıştı

2- 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe “Ahmedo Roni” şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti.

3- Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.

4-Karadeniz Türküsü “Ahmedum” ile “Ahmedo Roni” yi birlikte dinlemeyi deneyelim. İkisinin de bizim ağıtlarımız olduğunu hissederiz. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Musiki gönlün dilidir, lütfen bunun üzerinden de kavga edilmesin.