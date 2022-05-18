Nagehan Alçı'dan Aynur Doğan tepkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etmişti bunun adı faşizm

Nagehan Alçı , Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi'nın Aynur Doğan’ın konserini iptal etmesi konusunda Kürtçe TRT kanalının da kurulmasını hatırlatarak "Eğer her Kürt sanatçıya otomatikman PKK'lı terörist yaftası yapıştırılacaksa bunun adı faşizmdir.” dedi.

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Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi; “Soruyorum size bu ülkede devlet televizyonunda Kürtçe kanal açan, Kürtçe’nin önündeki birçok engeli kaldıran AK Parti böyle bir kararın arkasında nasıl durur? 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'i AK Parti kurmadı mı? Peki organizasyon için el sıkışılan, bilet satılan, afiş asılan bir etkinlik bu kadar az zaman kala neden ve nasıl iptal olur?” diye sordu.

Nagehan Alçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde yapılan programda Aynur Doğan'ın da sahneye çıktığını hatırlatarak şunları söyledi: "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nden yetkililer ve Almanya Meclis Başkanı’nın yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Irak, Karadağ, Letonya, Kosova, Portekiz, Slovenya’nın kültür bakanları, Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısının aralarında bulunduğu 20 Avrupa ülkesinden üst düzey siyasinin davetli olduğu salonda dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen gecede sahneye çıkanlar arasında o da vardı.

Aynur Doğan 16 Ocak 2010’da, İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi şerefine düzenlenen etkinliklerin açılış töreninde Haliç Kongre Merkezinde binlerce kişiye şarkı söylemiş ve alkıştan salon adeta inlemişti."

“Daha birkaç ay önce Batmanlı gençlerle buluşmasında da aynı Aynur Doğan’ın meşhur şarkılarına eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Şimdi bu sanatçının Derince’deki konseri neden apar topar iptal ediliyor?” diyen Alçı şunları kaydetti:

“Aynur Doğan’ın siyasi çizgisine yönelik bir itiraz koyacaksa bunu o konseri programına almadan yapacaktı Derince Belediyesi. Bu saatten sonra öyle olmasa bile bu iptalin Kürtçe’ye yönelik olmadığına Kürt yurttaşlarımızı ikna edemez. Ayrıca Aynur Doğan her zaman PKK terör örgütüne karşı mesafeli bir Kürt sanatçı olmuştur. PKK'ya angaje sanatçılardan değildir Doğan. Geçmişte PKK medyasında Aynur Doğan defalarca linç edildi yahu. Ben hepsini hatırlıyorum. Doğan'a nasıl PKK'lı denir? Eğer her Kürt sanatçıya otomatikman PKK'lı terörist yaftası yapıştırılacaksa bunun adı faşizmdir.”