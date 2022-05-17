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Sri Lanka iflas etti Başbakanı canlı yayında söyledi: Bir günlük benzinimiz kaldı

Sri Lanka iflas etti Başbakanı canlı yayında söyledi: Bir günlük benzinimiz kaldı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, son 70 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkede sadece bir günlük benzin kaldığını açıkladı.

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Televizyondan halka hitap eden Wickremesinghe, "Şu anda sadece bir günlük benzinimiz var. Önümüzdeki bir-iki ay hayatlarımızın en zorlu dönemi olacak" dedi. Geçen Perşembe göreve gelen Wickremesinghe, bununla birlikte Hindistan'dan birkaç gün içinde krediyle benzin ve dizel yakıt alabileceklerini söyledi.

Wickremesinghe konuşmasında temel ithalat kalemleri için birkaç gün içinde en az 75 milyon dolar bulmaları gerektiğini, kamu çalışanlarının maaşları için Merkez Bankası'nın para basmak zorunda olduğunu ayrıca Sri Lanka Hava Yolları'nın özelleştirilebileceğini duyurdu. Sri Lanka Hava Yolları geçen yıl yaklaşık 130 milyon dolar zarar etmişti.

Başkent Colombo'da kentin en yaygın ulaşım aracı olan triportör ve diğer araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sri Lanka ekonomisi Covid-19 pandemisi, yükselen enerji fiyatları ve popülist vergi indirimleri sonrasında krize girdi. Döviz rezervi kalmayan ülkede yükselen enflasyon nedeniyle ilaç, yakıt ve diğer temel tüketim maddeleri bulunamıyor.


Sri Lanka'da haftalardır Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve yönetimdeki aile üyelerine karşı protesto gösterileri yapılıyor.
Gotabaya Rajapaksa'nın başbakan olan ağabeyi Mahinda Rajapaksa, geçen hafta kendisini destekleyen gruplarla protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından istifa etti.

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