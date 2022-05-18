Parasını alamayınca alacaklısının bilardo salonu benzin döküp yaktı

Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı.

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Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı.

Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi.

Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.