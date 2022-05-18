BIST 2.395
DOLAR 15,92
EURO 16,75
ALTIN 924,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ev, Arsa, Dükkan Ararken hepsiemlak'a Bakmak Lazım!

Parasını alamayınca alacaklısının bilardo salonu benzin döküp yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Parasını alamayınca alacaklısının bilardo salonu benzin döküp yaktı

Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı.

Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi.

Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alışveriş merkezleri yabancı turiste kaldı
Alışveriş merkezleri yabancı turiste kaldı
Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evine ben Mesih'im diyerek girmek isteyince...
Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evine ben Mesih'im diyerek girmek isteyince...
En ucuz sigara 40 lira rakı 570 lira olacak! Kararı cumhurbaşkanı verecek
En ucuz sigara 40 lira rakı 570 lira olacak! Kararı cumhurbaşkanı verecek
Yumurtaya da zam! Süt, kırmızı et ve çaydan sonra...
Yumurtaya da zam! Süt, kırmızı et ve çaydan sonra...
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi! İki futbolcu için de karar verildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi! İki futbolcu için de karar verildi
SADAT Başkanı Melin Tanrıverdi'den Sedat Peker'in iddialarına cevap: Keklemişler
SADAT Başkanı Melin Tanrıverdi'den Sedat Peker'in iddialarına cevap: Keklemişler
Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaştı sordu: Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?
Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaştı sordu: Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?
Sonar'ın yaptığı yeni anket sonuçları dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı seçiminde fark açıldı
Sonar'ın yaptığı yeni anket sonuçları dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı seçiminde fark açıldı
Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi yeni sezon için üzeri çizildiler
Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi yeni sezon için üzeri çizildiler
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta açıkladı Mbappe çılgın para istedi
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta açıkladı Mbappe çılgın para istedi