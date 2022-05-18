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Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı

Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için eski başkanlardan Dursun Özbek'in adaylıkla ilgili görüşmeleri devam ediyordu.

Birleşme kararı aldılar
Galatasaray'da kongre öncesi Metin Öztürk'ün, Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek'le birleşme kararı aldığı açıklandı.

18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

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