Mersin'de polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız intihara teşebbüs etti

MERSİN'de tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız aynı tabanca ile intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

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MERSİN merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren Ebru K. rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.

Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken Ebru K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.