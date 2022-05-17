Mersin'de korkunç olay! Saplantılı şahıs aşık olduğu kadını öldürüp intihar etti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde saplantılı bir şahıs, aşık olduğu kadını silahla öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Abone ol
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki yaş sebze ve meyve halindeki bir sevkiyat dükkanının ardiye bölümüne çalışan Sinem Sökmen'e (35) tabancayla ateş eden nakliyeci Halil Korkmaz (25), hal çalışanlarınca kovalandıktan sonra saklanmak için girdiği cami avlusunda aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekipleri Sökmen'in ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sinem Sökmen'in görüşmek istemediği Halil Korkmaz'ın kendisini ısrarla takip etmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak 16 Mart'ta uzaklaştırma kararı aldırdığı, 19 Nisan'da biten karar için ise tekrar müracaatta bulunmadığı öğrenildi. Korkmaz'ın daha önceden Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "Benim olacaksın, başkasına yar etmem. Ben ölümü göze aldım" şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.