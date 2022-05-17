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İsveç'ten flaş Türkiye mesajı: Her türlü sorunu çözmeye hazırız

İsveç'ten flaş Türkiye mesajı: Her türlü sorunu çözmeye hazırız

İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü resmi başvuruda bulunacağını ve Türkiye ile tüm sorunları görüşmeye ve çözmeye hazır olduklarını söyledi.

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RUSYA ile Ukrayna savaşı sonrası İskandinav ülkeleri NATO'ya girmek için hareket geçti. İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kararı karşısında Türkiye ortaya net bir tavır koydu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütü ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken son olarak İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

"Türkiye ile iş birliği kurmayı dört gözle bekliyoruz"
"İsveç ve Finlandiya olarak bu süreci el ele götürmeye karar verdik ve birlikte başvuru yapacağız" diyen Andersson, "Türkiye ile iş birliği kurmayı dört gözle bekliyoruz. Tüm sorunları görüşmeye ve çözmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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