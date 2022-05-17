Akıllara durgunluk veren olay! Köprüye sıkıştı trafik felç oldu arkasındakiler de...
NİĞDE’de kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle kamyonetin kasasında ve arkasındaki traktörde maddi hasar meydana geldi öte yandan trafik de felç oldu.Abone ol
Kayseri - Niğde karayolu Polis Okulu köprülü kavşakta Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesindeki kamyonetin kasası üst geçide sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Sıkışma nedeniyle kamyonetin kasasında ve arkasındaki traktörde maddi hasar meydana geldi. Kapanan yol, tırın kurtarılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.