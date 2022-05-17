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Finlandiya NATO oylamasında katılımı onayladı

Finlandiya NATO oylamasında katılımı onayladı

Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılma kararını 188 milletvekilinin lehte, 8 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanmasıyla onayladı.

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Finlandiya parlamentosu, ülkenin NATO'ya katılma kararına onay verdi. Yapılan oylamada, 200 milletvekilinden 188'i kararı destekledi ve 8'i ise karşı oy kullandı.

Karar, parlamentoda yapılacak görüşmelerin ardından kabine içinde görüşülecek. Devamında ise Devlet Başkanı Sauli Niinistö'ye, imzalaması üzere resmi teklif sunulacak.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oylama öncesinde parlamentoda yaptığı açıklamada, "Güvenlik ortamımız tümüyle değişti" ifadelerini kullandı.

'İsveç ve Finlandiya'nın niyet mektupları yarın NATO'ya sunulacak'
Kamu yayın kurumu YLE'ye demeç veren Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise, "Bu gece NATO'ya başvuruya dönük niyet mektubunu imzalayacağız. Muhtemelen yarın, İsveç ile birlikte Finlandiya'nın NATO temsilcileri mektupları NATO'ya sunacak" diye konuştu.

Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'a davet etti
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u Beyaz Saray'a davet etti.
Liderler arasında görüşme yarın gerçekleşecek.

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