İstanbul'da bir haftada 17 bin kaçak göçmen yakalandı! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği yaptığı son açıklamasında son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmenin yakalanıp sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

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İstanbul'da düzensiz göçle mücadele operasyonları sürüyor. Şehirde sadece bir haftada 17 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Son bir hafta içinde güvenlik güçlerimizce ilimizde yakalanan 17.116 düzensiz göçmen, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.

Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınırdışı işlemleri tamamlanan, Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin sınırdışı edilmesi çalışmaları kapsamında, işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin, İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.