Reklam geliyor şifre paylaşma kalkıyor! Netflix'ten yeni karar geldi: Artık filmler...

Netflix, Bıçaklar Çekildi (Knives Out) devam filmi de dahil olmak üzere bazı filmlerini platformda yayınlanmadan önce sinemalarda daha uzun süre tutmayı planlıyor.

Yeni reklam modeli, şifre paylaşımı için önlemler ve canlı yayın planları derken akış devi şimdi de kendi filmlerinin yayınlanma prensibini değiştirmek için hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre; Netflix, bu yıl sinemalarda 45 günlük özel bir sinema gösterimiyle bazı filmler yayınlamayı düşünüyor. Yeni planla ele alınan filmlerden ikisi, “Knives Out”un devamı ve yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun “Bardo”su.



İlk “Knives Out”, dünya çapında 311 milyon dolar hasılat elde ederek sürpriz bir gişe rekoru kırmıştı. Netflix de bu başarıyı devam ettirmek için geçen yıl 400 milyon dolardan fazla bir anlaşmayla iki devam filmini duyurmuştu. Netflix, sinema salonlarındaki gösterimlerin daha uzun olması konusunda uzun süredir son derece dirençli bir duruş sergiliyordu. Hatta son olarak Oscar adaylıkları da elde eden “Don’t Look Up” ve “The Power of the Dog” için iki haftalık gösterim süreleri vermişti.



"Sinemanın kapısı Netflix’e açık"

Netflix’in sinema salonlarına bu mesafeli duruşuna karşılık, Ulusal Tiyatro Sahipleri Birliği’nin CEO’su John Fithian geçtiğimiz günlerde Insider’a verdiği bir röportajda, “Yayın şirketlerinin daha uzun gösterim sürelerine her zaman açığız. Daha büyük bir sinema gösterimi stratejisiyle gitmek istiyorlarsa, sinemanın kapısı Netflix’e açık” demişti. Netflix de bu yaklaşıma kayıtsız kalmayacak gibi görünüyor. Platform, Insider’ın haberine göre kendi filmlerini yayın akışında erişilebilir hale getirmeden önce sinema salonlarındaki gösterim sürelerini uzatmayı planlıyor.