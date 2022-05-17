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Korkunç olay! 14 yaşındaki kız annesini vurdu

Korkunç olay! 14 yaşındaki kız annesini vurdu

 ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki kız annesini sırtından vurarak yaraladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İ.C. cezaevine gönderildi.

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 Pazar günü akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kız eline aldığı silahla annesi S.C'yi (39) sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İ.C. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi.

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