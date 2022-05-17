MEB çocukları yazın okula çağıracak! Yeni proje matematik yaz okulu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerde matematik yaz okullarının açılacağını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematiğin her insanın hayatı anlaması ve yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte bugün başlatmış oluyoruz." dedi.

Bakan Özer, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "her yerde matematik" anlayışıyla başlatılan matematik seferberliğinin MEB Şura Salonu'ndaki tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrenciler ile el ele yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Bakan Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.