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Türkiye’de bir ilk! Yoğunluk arttı yeni sistem faaliyete girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye’de bir ilk! Yoğunluk arttı yeni sistem faaliyete girdi

Turizmin gözdesi olan Diyarbakır’da yoğun turist gelmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilk yapılarak “Nöbetçi kuyumcu” sistemi başlatıldı. Hafta sonları için Sur ilçesinde 6 kuyumcu, diğer ilçelerde ise 3’er kuyumcu açık kalıp hem vatandaşa hizmet vermiş olacağı hem adil bir sistemle herkesin kazanç sağlayacağı belirtildi. 

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28 yıldır sektörün içinde olduğunu anımsatan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, sektörel eksiklik ve ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bu göreve geldikten sonra hem memlekete hem sektöre hem de Türkiye’ye örnek olacak projeler ürettiklerini aktaran Yüksel, “İlk projemizi geçen hafta faaliyete koyduk. Şehrimizin ihtiyacı olan nöbetçi kuyumcu sistemini oturttuk. İlk pazarımız başarıyla sonuçlandı. Herkes bizleri güzel bir şekilde dinleyerek uydu. Çok sevinçliyiz. Bu, Türkiye’de bir ilk oldu. Nöbetçi kuyumcu sistemini bir ihtiyaç olarak tespit ettik. Diyarbakır’ımıza artık binlerce turist gelmeye başladı. Bu da bizim için çok sevindirici. Diyarbakır’ın ürettiği özel ürünlerimiz var. Hasır bileziğimiz, çeşitli kolyelerimiz, el işlemelerimizi tanıtmak için. Hafta sonları buraya turlar düzenleniyor. Bunun için de çok mutluyuz. Bizim sektörün üzerine düşen bunları tanıtmak ve nöbetçi kuyumcu sistemini oturtmak.

Pazar günleri Sur ilçesinde turların geldiği noktalar var. Zorunlu olarak 6-7 kuyumcu açık bırakmaya çalıştık. Bu dönüşümlü olacak. Her hafta 6 iş yeri açık kalacak. İstediğimiz gibi de herkes uymuş oldu. Bütün sektöre teşekkür ederim. Diğer semtlerimizde de 3’er iş yeri açık kalacak. Öyle bir proje yapıp uyguladık. Çok da güzel oldu. 450’ye yakın bir esnafımız var. Bunların hepsini proje içine dahil ettik” dedi.

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