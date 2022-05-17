Atilla Yeşilada'dan akıllara zarar dolar iddiası: Hesaplardan para çekilmesi engellenecek

Ekonomist Atilla Yeşilada dövizdeki sürecin 1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' doğru gittiğini söyleyerek "Bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara likidite sıkıntısı var denilerek hesaplarından para çekilmesi engellenecek. Hesabınız baki ama paranızın tümünü çekemezsiniz denecek." dedi.

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Önümüzdeki süreçte kurumların kendi aralarında döviz işlemleri yapmasının engelleneceğini iddia eden ekonomist Atilla Yeşilada bankalarda döviz cinsinden parası olanları uyardı. Dolar kurunu belli bir seviyede tutmak isteyen iktidarın baskısı ile Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin hızla eridiğini söyleyen Yeşilada sürecin 1970'lerdeki kapalı kambiyo rejimine doğru gittiği uyarısını yaptı. Peki kapalı kambiyo rejimi ne demek? İşte önümüzdeki dönem yaşanacakların ipuçları...

Kendi sosyal medya hesabından videolar çeken ve paylaşan ekonomist Atilla Yeşilada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolar kurunu sabit tutmak için rezervlerini erittiğini ve artık Merkez'in piyasaya sürecek doları kalmadığını ifade etti. Yeşilada kasasındaki dolar rezervi hızla eriyen TCMB'nin durumu iktidara anlatarak yardım isteyeceğini iddia etti. Yeşilada'ya göre bu durumda yapılacak hamle piyasaları derinden etkileyecek.

Şu anda Merkez Bankası'nda 30 milyar dolar rezerv olduğunu ve bu rezervin 20 milyar dolara düşmesi durumunda Erdoğan'ın karşısına çıkarak gerçekleri söyleyeceğini belirten Atilla Yeşilada hükümetin 1970’lerde uygulanan kapalı kambiyo rejimine geri döneceğini açıkladı.

Dolar satışı için baskı yapılacak

Davul - Zurnayla Döviz Depremine Gidiyoruz başlığıyla takipçilerinin karşısına çıkan Atilla Yeşilada kapalı kambiyo rejimi ile vatandaşlara zorla dolar satmaları için baskı yapılacağını dile getirdi. Yeşilada konuyla ilgili konuşmasında şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın satılabilir rezervi 30 milyar dolar bu 20 milyar dolara indiğinde TCMB Saray’ın huzuruna çıkar der ki; Sayın Cumhurbaşkanım bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı başka bir yol bulalım. O yol da çok basit 1970’lerin kapalı kambiyo rejimine döneriz. Yani döviz işlemlerine kısıtlama gelir.

Bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara likidite sıkıntısı var denilerek hesaplarından para çekilmesi engellenecek. Hesabınız baki ama paranızın tümünü çekemezsiniz denecek.

Atilla Yeşilada bu sistemle beraber bankaların hesap sahiplerine döviz mevduatlarını Türk Lirası çevirmeleri konusunda baskı yapmalarının isteneceği ve çekilebilecek dolar miktarına kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Kambiyo nedir?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

Kambiyo rejmi, bir ülkenin dış ticareti ile ilgili yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile genel döviz giriş ve çıkışlarına ilişkin olarak uygulanan kur politikalarıdır.