Dolar 16 TL'ye gidiyor baş döndüren hareketlilik! Aniden fırladı altın da durmuyor

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde 15,94 seviyesine kadar yükselen dolar/TL 16 liraya doğru gidiyor. Euro ise güne 16,6737 TL'den başladı. Altın yatırımcısı da fiyatları yakından takip ediyor. Gram altın 927 liradan alıcı buluyor.

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Dolar/TL, 10 günlük aralıksız yükseliş ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile 16’ya daha da yaklaştı. Sabah erken saatlerde 15,94 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, sonrasında 15,82’den işlem gördü. Güne 16,67 TL'den başlayan Euro'da 16.74 liradan dolar da 15.91 liradan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi. Powell "Enflasyonun açık ve (bizi) ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz. Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız" dedi.

Uzmanlar sıkılaşmada daha agresif bir politika beklentisinin altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguluyorlar. 18 Mayıs gram altın 926,81, çeyrek altın 1.534,00, cumhuriyet altını da 6.114,00 alıcı buluyor.

İslam Memiş: Altın daha da yükselecek

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş de piyasalara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

Gram altın TL fiyatı dolar tarafından destek görmeye devam ediyor. Ons da geri çekilme görsek de gram altında düşüşlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Dolardaki yükseliş trendi ile gram altın TL direnç seviyelerini zorluyor. Makas aralıkları önümüzdeki iki ay devam edecektir. Merkez Bankaları resesyon riskini konuşuyordu bunun şimdi ne kadar kalıcı olacağını konuşuyorlar. Ons kanadındaki geri çekilmeler orta ve uzun vadede fırsat sunduğunu düşünüyorum. Gram altın TL'de yükseliş öngörüm devam ediyor Temmuz ayında 1200 lira yıl sonunda 1450 lira seviyesi öngörümde değişiklik yok. Emtia fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmeler fırsat olabilir. Altının ons ve gram fiyatı önümüzdeki aylar için fırsat olarak tezgahta durmaya devam ediyor. Düşüş trendi nisan ayında bitmiştir. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın.