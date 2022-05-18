BIST 2.395
DOLAR 15,92
EURO 16,75
ALTIN 926,44
HABER /  SPOR
ADV Ev, Arsa, Dükkan Ararken hepsiemlak'a Bakmak Lazım!

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi! İki futbolcu için de karar verildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi! İki futbolcu için de karar verildi

 TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Göztepe'den Adis Jahovic'in de kural dışı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
SADAT Başkanı Melin Tanrıverdi'den Sedat Peker'in iddialarına cevap: Keklemişler
SADAT Başkanı Melin Tanrıverdi'den Sedat Peker'in iddialarına cevap: Keklemişler
Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaştı sordu: Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?
Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaştı sordu: Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?
Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi yeni sezon için üzeri çizildiler
Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi yeni sezon için üzeri çizildiler
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta açıkladı Mbappe çılgın para istedi
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta açıkladı Mbappe çılgın para istedi
Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27'nci katında patlama yaşandı
Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27'nci katında patlama yaşandı
Ümraniye’de şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı
Ümraniye’de şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı
Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Murat Ongun'un görev yaptığı İBB Sözcülüğü kaldırıldı
Murat Ongun'un görev yaptığı İBB Sözcülüğü kaldırıldı
Arap basınından Mesut Özil'e övgü
Arap basınından Mesut Özil'e övgü
Mersin'de polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız intihara teşebbüs etti
Mersin'de polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız intihara teşebbüs etti