Sonar'ın yaptığı yeni anket sonuçları dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı seçiminde fark açıldı

Son seçim anketi Hakan Bayrakçı'nın başkanı olduğu Sonar'dan geldi. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 39.2 oy alırken en yakın rakibi Mansur Yavaş yüzde 15.7 alabildi.

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2023 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler gelmeye devam ediyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar Araştırma’nın 6-12 Mayıs tarihleri arasında 2840 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşe yazısında paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan fark attı

Sonar’ın ‘Yapılacak ilk seçimde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?’ sorusuna kararsızların dağıtılması halinde ankete katılanların yüzde 39.2’si ‘Erdoğan’ yanıtını veriyor. Onu yüzde 15.7’yle ‘Mansur Yavaş’ takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.5’le ‘Ekrem İmamoğlu’ geliyor.

Kılıçdaroğlu 6. sırada

Son zamanlarda atak yapan Kılıçdaroğlu, Sonar’ın anketinde yüzde 3.9’la 6’ncı sırada gelirken, üçüncü sıradaki İmamoğlu’nu sırasıyla yüzde 8’le Meral Akşener ve yüzde 4.7’yle Selahattin Demirtaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu bu sonuçla Akşener ve Demirtaş’ın gerisinde 6’ncı sırada yer alıyor.

Bu pazar seçim olsa?

'Bu pazar seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 32.5’i ‘AK Parti’ diyor. ‘CHP’ diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 çıkıyor. ‘İYİ Parti’ yüzde 15’le üçüncü sırada yer alırken, ‘HDP’ yüzde 8.6’yla dördüncü sırada, ‘MHP’ ise yüzde 7.2’yle beşinci sırada geliyor.

Küçük partilerin oy oranı

‘DEVA Partisi’ yüzde 2 alırken onu 1.8’le ‘Büyük Birlik Partisi’ takip ediyor. Muharrem İnce’nin ‘Memleket Partisi’ 1.6 çıkarken, Mustafa Sarıgül’ün ‘TDP’si yüzde 1.5 alıyor. ‘DSP’ yüzde 1.4 alırken Fatih Erbakan’ın ‘Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1.3 çıkıyor.

En önemli sorun ekonomi

Ankete katılanların yüzde 74.3’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi seçeneğini işaret etmiş.

İkinci sırada ise yüzde 3.5 oranıyla mülteciler geliyor. Onu yüzde 2.9’la adalet takip ediyor

Size şaşırtıcı gelebilir ama dördüncü sırada yüzde 2.2’lik bir oranla muhalefet çıkıyor.