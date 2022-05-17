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Murat Ongun'un görev yaptığı İBB Sözcülüğü kaldırıldı

Murat Ongun'un görev yaptığı İBB Sözcülüğü kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı sırasındaki Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere yönelik eleştirilere verdiği "Önemsemiyoruz" yanıtıyla yoğun tepki gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı öne sürüldü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti
Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı
Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.

Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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