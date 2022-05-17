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Yunanistan'ın Türkiye korkusu ağır bastı! ABD'den resmen F-35 istediler

Yunanistan'ın Türkiye korkusu ağır bastı! ABD'den resmen F-35 istediler

Resmi temaslar için ABD'de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya kalktı ve ABD'den 5. nesil savaş uçağı F-35 alımı yapılacağını duyurdu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristoteles Peloni de programa katılım ve satın alma için mektup yollanacağını açıkladı.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine pek çok konuyu ele alan ikilinin gündeminde Yunanistan'ın F-35 alım talebi de vardı.

Miçotakis, Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ülkesinin ABD'den 'bir filo F-35 savaş uçağı alımı için süreci başlatacağını' açıkladı. Miçotakis, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Savunma sanayilerimiz arasında uzun soluklu iş birliğimizi sürdüreceğiz. F-35 savaş uçağı filosu oluşturma sürecini başlatacağız. Bu fantastik uçağı on yıldan önce Yunan Hava Kuvvetlerinin gücüne katabilmeyi umuyoruz. Aynı zamanda Lockheed Martin, Hellenic Aerospace Industry'e (HAI) yatırım yapmakla ilgilendiğini de resmen beyan etti."

Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis'in diyalog çağrılarını reddederek Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran taraf oldukları gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştığı da görüldü.

"F-35 programına katılma istiyoruz"
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristoteles Peloni de Yunanistan SKAI radyosuna verdiği demeçte, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in ABD'deki temaslarında F-35 konusunun ele alındığını doğrulayarak programa katılmak istediklerini ifade etti. Peloni, "Yunanistan, F-35 programına katılma ve savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye bir talep mektubu gönderecek. Bunun için mali olanak yaratacağız ve ABD ile müzakereleri kademeli olarak başlatacağız" diye konuştu.

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