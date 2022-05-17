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Bursa'yı kana bulayacaklardı! DEAŞ'lı canlı bomba kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'yı kana bulayacaklardı! DEAŞ'lı canlı bomba kıskıvrak yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı.

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DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

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