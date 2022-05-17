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Rus oligarktan dikkat çeken Putin iddiası: Kan kanserine yakalandı

Rus oligarktan dikkat çeken Putin iddiası: Kan kanserine yakalandı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olan bir oligarka ait ses kayıtları ortaya çıktı. Rus oligark, kayıtlarda Batılı iş ortağına, Putin'in kan kanseri olduğunu söylerken duyuldu.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olan bir oligark, ortaya çıkan ses kaydında, Putin'in kan kanserine yakalandığını öne sürdü.

Rus oligark, Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermeden kısa bir süre önce kan kanserine bağlı olarak sırtından ameliyat olduğunu ve buna 'özel askeri operasyon' adını verdiğini söyledi.

Rusya'da ekonominin durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı olduğunu belirten oligark, diğer oligarklar adına konuşuyormuş gibi görünerek, "Putin'in ölmesini hepimiz umuyoruz" dedi.

İsmi açıklanmayan oligark, ABD'li dergi New Lines tarafından elde edilen bir kayıtta mart ayı ortasında Batılı bir risk sermayedarıyla Putin'in sağlığını tartıştı.

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