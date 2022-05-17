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Denizli'de feci kaza! Bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de feci kaza! Bir aile yok oldu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık bulvarında yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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