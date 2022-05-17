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Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz

Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz

Azerbaycan Sağlık Bakanı ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelenin son günlerinde olduğumuzu belirterek "Umut ediyorum ki bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  ilk resmi yurt dışı programını Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile makamında görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşme sonrasında, 2022- 2023 yıllarını kapsayan 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği ve Yol Haritası' protokolü imzalandı.

Eylem planının hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Grubu kuruldu. Bakan Koca, imzalanan eylem planıyla mevcut iş birliğine yeni bir ivme kazandıracaklarını kaydetti.

Koca, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Alivey cenapları arasındaki güçlü dostluk ve ortak çalışma isteği, bakanlıklar arasındaki ilişkilerimizin olumlu yönde seyretmesine büyük katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Salgının son günlerindeyiz"
Bakan Koca, salgın döneminde çok önemli işler yaptıklarını ifade ederek, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz. " diye konuştu.

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