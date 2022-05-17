BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye tepki: Atatürk istismarından vazgeçin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Havalimanının millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Atatürk Havalimanının millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler" yanıtını verdi.

Atatürk'ün Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve TBMM'nin ilk başkanı olduğuna işaret eden Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni hadiseler oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek" ifadesini kullandı.