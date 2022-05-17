Eskişehir'de cam silerken üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR'de odasının camını silerken üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen genç kadın hayatını kaybetti.Abone ol
ESKİŞEHİR Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta bulunan evinde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Kırlı (25) üçüncü kattan aşağı düştü.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı'nın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.