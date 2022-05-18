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Çocuğunu piknik tüpü ile döverek öldürüp hastane bahçesine bırakıp kaçan baba yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çocuğunu piknik tüpü ile döverek öldürüp hastane bahçesine bırakıp kaçan baba yakalandı

ANKARA Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan Onur G. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü.

Hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı
Oğlunun nefes almadığını fark eden baba Onur G. ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba Onur G. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Baba ve kardeşi yakalandı
Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba Onur G. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

“Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor”
2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” dedi.

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