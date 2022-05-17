Fatih Portakal yeni basılmış paraları paylaştı sordu: Döviz yeni ralliye mi hazırlanıyor?

Gazeteci Fatih Portakal eline geçen yeni basım olduğunu iddia ettiği paraları paylaşarak , ''döviz yeni bir ralliye mi hazırlanıyor?'' diye sordu.

Abone ol

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Elindeki ''gıcır gıcır'' diye tabir ettiği 100 TL'lik banknotları paylaşan Portakal, yeni basıldığını belirttiği bu paraların ne için kullanılacağını sorduktan sonra, ''döviz yeni bir ralliye mi hazırlanıyor?'' diyerek endişesini dile getirdi.

Portakal twitinde, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Bakan Nebati'yi de etiketledi.

Fatih Portakal'ın ifadeleri şu şekilde:

100’lükler gıcır gıcır. İnan olsun mürekkep kokusu üzerinde! İhtiyaç olmasa basılmaz değil mi? Peki nereye gidiyor bunlar? Yoksa döviz ralliye mi hazırlanıyor yine?

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı: