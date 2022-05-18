Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evine ben Mesih'im diyerek girmek isteyince...

İSTANBUL Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evine 'Ben Mesihim' diyen bir kişi kişi girmek istedi. Şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Üsküdar Kısıklı’daki evinin önündeki hareketlilik bir kişinin eve yaklaşmasıyla başladı. İddiaya göre kendisini “Mesih” olarak tanıtan İbrahim Karakoyun isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini” söyledi.

Terörle mücadeleye bağlı ekipler ise şüpheli İbrahim Karakoyun’un üstünü aramak isteyince Karakoyun silahını geriye çekip kontrolsüz şekilde üç el ateş etti. Bu sırada polisler önce havaya ateş açtı, daha sonra da silahını bırakmayan İbrahim Karakoyun’u sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.



Olay yerine çağrılan ambulansın ardından Karakoyun hastaneye kaldırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.