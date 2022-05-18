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TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe oldu

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe oldu

Dijital televizyon platformu TV+ Genel Müdürlüğüne Gülçin Alıcı Gökçe getirildi.

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Turkcell açıklamasına göre, 2005 yılından bu yana Turkcell Grup bünyesinde çeşitli roller üstlenen Gülçin Alıcı Gökçe, TV+ Genel Müdürü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi MBA programında tamamlayan Gökçe, kariyerine Siemens Business Services’ta Kalite Yönetim Uzmanı olarak başladı.

Sonrasında Bilgi Teknolojileri alanında iş analistliği ve proje yönetimi rolleri üstlenen Gökçe, Turkcell ailesine 2005 yılında katıldı. Pazarlama fonksiyonunda üstlendiği farklı rollerin ardından 2009-2012 yılları arasında Turkcell Global Bilgi’de Müşteri İlişkileri ve Deneyimi Müdürü, 2012-2017 yılları arasında ise Turkcell Satış fonksiyonunda Satış ve Perakende Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. 2017 yılında Ticari Pazarlama Direktörü olarak atanan Gökçe, 2019 yılından bu yana Dijital Kanallar Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

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