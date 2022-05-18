İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu Türkiye veto ederse şimdi ne olacak?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmi başvurusunu bu sabah yaptığı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e niyet mektupları sunuldu. Türkiye'nin olumsuz tavrı üzerine veto gerilimi başladı. Avrupalı liderlerden Türkiye konusunda açıklamalar peş peşe geldi.

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Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Finlandiya parlamentosunda çarpıcı sonuç

Finlandiya parlamentosunda dün yapılan oylamada 200 milletvekilinden 188'inin NATO üyeliği lehinde oy kullandığı açıklandı.

Ülkenin kararı Batı medyasında '75 yılı aşkın bir süredir devam eden bağlantısızlık politikasından çarpıcı bir dönüş' olarak yorumlandı.

Türkiye veto ederse ne olur? İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, "NATO'ya üye olacak ülkeler, PKK-YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.

Bu gelişmelerin ardından akıllara Türkiye NATO üyeliklerini veto ederse ne olur? sorusu geldi. Kurulduğu tarihte 12 üyesi olan NATO'da günümüzde 30 ülke bulunmakta ve NATO üyeliği " Nato Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır. Bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin de oybirliği ile üyeliği onaylaması gerekir. Bu sebeple İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye veto ederse Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olamaz.

Türkiye'yi ikna çalışmaları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" demişti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Türkiye'nin argümanlarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "Türkiye'yle iletişim kurmayı deniyoruz ve Türkiye'ye gitmeye hazırız" demiş; Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise Erdoğan ile bir ay önce telefonda konuştuğunu ve Türkiye'nin NATO üyeliği başvurularına destek vereceğinden emin olduğunu söylemişti.

Biden iki ülkenin liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in liderlerini yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geleceğini söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, "Görüşmede bir dizi küresel sorun ve Ukrayna'ya desteğimize ilgili yakın ortaklığımızın yanı sıra NATO'ya üyelik başvuruları ve Avrupa'nın güvenliği de ele alınacak" dedi.