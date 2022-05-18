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TOGG'un trafiğe çıkacağı tarihi duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TOGG'un trafiğe çıkacağı tarihi duyurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi.

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